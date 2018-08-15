Получить смс-сообщение о пропаже ребенка и помочь. На Харьковщине стартует социальный проект "Поиск детей"

Малыши теряются в местах массового скопления людей, подростки от 14 до 16 лет часто сбегают из дома по разным причинам. Количество обращений по поводу пропажи детей в течение последних 5 лет постоянно растет, рассказывают в полиции. Если в 2014-м на Харьковщине зарегистрировали 89 заявлений от родителей, а в 2015-м - 136, то за несколько месяцев этого года их уже более 200.

Андрей Хоменко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области:

На сегодняшний день у нас практически 280 обращений о том, что ушли дети. Большинство детей и, в частности, те, кто не достигли возраста 14 лет, теряются при наличии взрослых в городе Харькове, когда то-ли родители, то-ли опекуны отвлеклись.

Первые несколько часов после исчезновения - самые важные, говорят правоохранители. 90 % детей находят именно за это время, еще несколько процентов - в первые сутки, затем ситуация становится более сложной и в некоторых случаях заканчивается трагически.

Андрей Хоменко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области:

Чем дольше такой ребенок будет находиться вне поля зрения родителей, взрослых, тем больше вероятность стать жертвой преступления. У нас были негативные такие моменты, которые приводили к смертельным случаям, к счастью, таких случаев бвло немного, но это и этот год - Краснокутский район, и прошлый год, там где из категории без вести пропавших детей они потом переходили в категорию обнаружения трупа.

Ускорить розыск детей на Харьковщине надеятся с помощью внедрения нового социального проекта. Он представляет собой информационное оповещение - человек получает смс-сообщение о поиске ребенка з детальным описанием внешности и другими данными. Кроме того, в сообщении указаны контакты полиции, по которым могут обращаться потенциальные свидетели. Информацию мобильный оператор получает от правоохранителей после обращения к правоохранителям.

Владимир Буга, преставитель мобильного оператора:

Абонент, находящийся в радиусе от 1 до 3 км возможной пропажи ребенка, получает просто-напросто уведомление в смс с поиском того или иного ребенка. 55 рассылок по всем регионам, где мы уже подключили эту услугу, смс-информирование было произведено и все дети, о которых шла речь в этой смс-рассылке, они были найдены.

Проект уже работает в столице, Днепропетровской и Херсонской областях. До конца этого года к реализации проекта планируют подключить все регионы Украины.