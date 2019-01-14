Пользователи Сети возмущены разгоном полицией колядников в харьковском метро (видео)

14 января 2019 г. 14:11
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В харьковском метро полицейские разогнали группу колядников, которые на праздники устроили импровизированный вертеп и пели колядки на станции метро.

За артистов заступались пассажиры метро, однако полицейские были непреклонны.

Соответствующее видео инцидента было опубликовано в соцсетях и получило резонанс не только среди харьковчан, но и среди жителей всей Украины.

Пользователи сети в комментариях под видео возмущаются, что "бомжам" с гармошкой можно в метро, а колядникам – нет.

Также свое негодование увиденным выразила в соцсети украинская писательница Лариса Ницой.

"— Ребята, заканчиваем... — Вы слышите меня, я сейчас милицию вызову". Как же достали эти московиты. Вот так, как это вертеп, должна звучать вся Украина. Должны перекликаться между собой вертепами села: на том углу поют, и на том углу. Должны перекликаться города: и по той улице вертеп идет, и по той улице, и на той площади собрались, и в том парке. В ресторанах и кафешках поют. Козу водят, звезду носят. В костюмы поодевались. А вокруг туристов-иностранцев толпами. Украина колядует", — написала она.

Как следует из опубликованного видео, полиции так и не удалось выгнать колядующую молодежь на улицу.

Колядники зашли в прибывший поезд и продолжили петь там, одобряемые улыбками пассажиров.

 

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