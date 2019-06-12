Помощь, которая может обернуться гибелью. Почему специалисты просят не «спасать» птенцов-слётков

Это птенец ушастой совы. Пернатого малыша харьковчане нашли в парке и, подумав, что он нуждается в помощи - забрали и привезли к специалистам Экопарка. Но, говорит заведующий сектором птиц Владимир Переходович - хоть они и принимают всех, призывают не забирать малышей из природы. Ведь в начале лета, когда у птиц появляются птенцы и учатся летать, они могут спуститься на землю и прыгать по ней под надзором родителей. Последние в это время учат детей искать себе пропитания и готовят их к самостоятельной жизни. И даже если птенец кричит - это не значит, что оно нуждается в помощи - таким образом, птица может извещать родителей о своем местонахождении.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»

Все звонят на телефоны и говорят - мы вот нашли, мы нашли, кто нашел сыча, кто нашел галку, сойку, сороки. Ну, очень много людей, они думают, что это они сделали великое дело по спасению души. Да? На самом деле, конечно, я бы советовал всем, если есть возможность, это в лесу, да? Не нужно этого брать, изымать его из природы, потому, что всегда рядом находятся родители, те которые позовут и будут его кормить. А когда люди уже забрали, всё мы уже оторвали от родителей.

Специалисты настаивают - забирать птенцов стоит только в двух случаях - если им реально угрожает опасность быть съеденным, или же если малыш получил травму и ему нужна помощь. Сейчас количество пернатых привезенных в Экопарке харьковчанами с начала сезона вылупления птенцов приближается к сотне.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»

Вы знаете очень много, посмотрите какой он красивый. У нас сов, наверное, порядка двадцати, мы уже выпустили где-то порядка 11, по-моему, выпустили и ещё есть те, которые подрастают, следующих будем выпускать. У нас есть сойки, у нас есть сороки, у нас есть сычи. То есть у нас есть всё, есть стрижи, вчера голубя маленького принесли.

Большинство птенцов, которых якобы «спасли» забрав домой, могут умереть в первые дни из-за неправильного рациона и режима питания, рассказывают специалисты. Даже если пернатых выкормить правильно - они вряд ли смогут выжить уже в природных условиях, так как привыкнут к человеку и не смогут самостоятельно добывать себе пищу. В Экопарке рацион подбирают индивидуально для каждой птички, их сначала подкормят, а когда те станут на крыло - выпустят пернатых.

Вот это такие кусочки режем сердце говяжье и вот мы их кормим. Даём зоофобус, даём разнообразный такой корм для них, чтобы была не только вот говядина, даём червячков всяких разных, вот. И потом же люди берут маленькие сачки, ходят, ловят кузнечиков, кормят кузнечиками.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»

Та птица, которая мы видим, что не очень привыкла к человеку, да. Которая самостоятельно находит и берет свой корм, конечно, мы выпускаем в природу, а те, которые полностью уже стали одомашнены. Мы конечно оставляем уже здесь и они у нас в живом уголке живут, потому, что невозможно выпустить и она не найдёт себе корм и она погибнет.

Еще немного подкормим и будем выпускать, потому что действительно они стают самостоятельными, мясо мы поклали уже на тарелочку, они берут оттуда корм, пьют водичку. по этому ещё немножко и будем выпускать.

В природу сотрудники Экопарка уже выпустили около одиннадцати сов и шести сорок, а соек еще нужно с неделю подкормить и проверить, готовы ли птенцы самостоятельно добывать себе пищу.