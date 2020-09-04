Помощь погорельцам в Двуречанском районе. Харьковчане не оставили земляков в беде

Волонтеры Алла Ройтблат и Наталья Попова готовят гуманитарную помощь для погорельцев из Двуречанского района. Как только стало известно о масштабных пожарах, Алла разместила пост в соцсетях, который получил 10 000 репостов, и огромное количество людей откликнулось.

Только накануне Алла получила триста телефонных звонков от неравнодушных, и уже несколько грузов со всем необходимым поехали в область.

Сегодня девушка закупила предметы гигиены и продукты, которые не портятся.

Следующий шаг - сбор теплых вещей:

Алла Ройтблат, волонтер

Люди в состоянии шока, они еще не понимают, наверное, что им необходимо. Так как сгорело все, просим куртки, просим шапки, носки, нижнее белье, полотенца, на самом-то деле нужно все. Сегодня мы купили средства личной гигиены, шампуни, мыло, порошок, ну, нет ничего…

Наталья Попова собирает лекарства. Поскольку большинство жителей сгоревших сел - старики, им нужны медикаменты, в основном успокоительные, нормализующие давление и сердечный ритм, а скоро понадобятся и противовирусные:

Наталья Попова, волонтер

У нескольких людей есть мелкие ожоги на руках, поэтому попросили кремы. И понятное дело - сейчас начинается сезон простуд, то в принципе есть жаропонижающие от боли в горле, кто остается ночевать в палатках и не перешел к соседям, ну и все препараты сердечные, обезболивающие, все, что запросили, мы закупили.

Между тем пожарные сообщили, что сегодня им удалось обуздать лесные пожары в Двуречанском районе.

По данным ГСЧС Харьковской области, открытого огня там уже нет. Осуществляется догашивание отдельных ячеек.

К тушению привлекли почти 500 человек, 78 единиц техники, в том числе пожарную авциацию - самолет АН-32 и вертолет МИ-8.

Игорь Лупандин, заместитель начальника ГСЧС в Харьковской области

Локалізація пожежі в Двурічанському лісхозі, там була пожежа близько 500 гектарів, зараз ще продовжують працювати, там є осередки тління на площі 80 гектарів, там зараз працює наша техніка

Глава Харьковской областной админстрации Алексей Кучер рассказал, что вопрос с компенсациями решается.

Специальная комиссия признала масштабные пожары чрезвычайной ситуацией на региональном уровне - для того, чтобы скорее начать помогать людям. Как только документы будут восстановлены, окончательные списки составлены - начнут выплачивать деньги из государственного бюджета:

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ми наполягаємо саме на грошових коштах, ми поспілкувались з людьми. Більшість людей, будинки яких згоріли, вони не хочуть відбудовувати житло на місцях пожежі, тому вони повідомляють про те, що вони б були задоволені компенсаціями.

Пожарные бригады еще будут дежурить в Двуречанском районе.

Между тем волонтеры продолжают собирать помощь и в понедельник готовят новый гуманитарный груз из Харькова.