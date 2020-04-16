"Помощь рядом”: в Украине запустили сервис для помощи людям во время карантина

16 апреля 2020 г. 13:08
Источник: Укринформ
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Министерство социальной политики ввело информационную онлайн-платформу "Помощь рядом” для предоставления адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть - все вместе будем помогать людям”, – говорится в сообщении.

Глава министерства Марина Лазебная объяснила, что пользователями указанного сервиса определены структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

По словам Лазебной, граждане смогут обращаться на "горячие” телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Ежедневно на онлайн платформе "Помощь рядом” будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

Она подчеркнула, что благодаря этому социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, будет предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноким, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

 

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