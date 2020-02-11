Помощница харьковского судьи получила подозрение из-за взятки

Одна из помощниц судьи Московского районного суда получила в качестве неправомерной выгоды за влияние на судью деньги общей суммой 15 000 гривен. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

7 февраля правоохранители задержали помощницу судьи одного из районных судов города Харькова по факту получения неправомерной выгоды за влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

По данному факту следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

В обмен на деньги злоумышленница обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала об административном правонарушении совершения им ДТП.

Деньги получались двумя траншами: первый на сумму 5000 гривен, второй - 10000 гривен.

При получении второго транша женщину задержали правоохранители в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается.