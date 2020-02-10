Помощница судьи Московского районного суда погорела на взятке

В Харькове правоохранители задержали помощницу судьи во время получения взятки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в полицию обратился фигурант дела о ДТП и сообщил, что помощница судьи Московского районного суда вымогает у него деньги. За 15 тысяч гривен госслужащая обещала повлиять на вердикт в деле об административном правонарушении. Указанную сумму женщина получила двумя частями: сначала пять тысяч гривен, затем - еще 10. При передаче второго транша фигурантку задержали. Уголовное производство открыто по статье 369-2 УК Украины ("злоупотребление влиянием"). Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы.