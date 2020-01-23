Попа как у…, или липофилинг ягодиц®

23 января 2020 г. 17:17
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Brazilian Butt Lift, или бразильская попа – признанный стандарт красоты женской пятой точки. Высокая, упругая, с четкими контурами и невероятно соблазнительная. Если на фото селебрити ваш взгляд фокусируется на соблазнительно обтянутых ягодицах – вы или мужчина, или дама, недовольная собственными формами. Популярный у голливудских див и бизнес-леди липофилинг ягодиц решает эту маленькую проблему раз и навсегда.

Что такое липофилинг

Картинки по запросу "липофилинг ягодиц""

По сути, это трансплантация собственной жировой ткани пациента из проблемных зон в область ягодиц. Методика требует от пластических хирургов безупречного знания анатомических особенностей и виртуозного, буквально художественного, скульптурирования контуров тела.

Процедура не применяет импланты из силикона или гелей. Используется исключительно биоматериал самого пациента, что исключает иск аллергических реакций и отторжения. 

Аницеллюлитные обертывания, фитнес и массаж необходимый объем ягодиц нарастить не в состоянии. Липофилинг быстро формирует красивую форму.

Двойная польза

Пластические хирурги высоко ценят процедуру липофилинга за двойной эффект: проводится липоксация проблемной зоны (чаще всего это талия или бедра), полученный жир сразу очищают и тут же вводят жировую эмульсию в зону ягодиц.

Перераспределение жировых клеток одновременно создает привлекательную попу и формирует тонкую талию либо избавляет от жировых излишков в других зонах.

Основные показания для липофилинга ягодиц:

  • асимметрия;

  • возрастная потеря упругости

  • послеродовые или врожденные деформации;

  • плоские ягодицы;

  • последствия травм, аварий, операций;

  • психологический фактор.

Когда проводить

Картинки по запросу "липофилинг ягодиц""

По оценкам экспертов, не ранее 22-25 лет. Необходимо позволить организму полностью сформироваться. Процедура будет эффективной после того, как остановился рост скелета, сформировались мышцы и возник генетически предрасположенный объем липидной массы.

Липофилинг ягодиц предпочтительно проводить зимой: быстрее происходит регенерация тканей, ускоряется реабилитационный период. Минимум два месяца пациентка носит специальное белье и соблюдает ряд правил для достижения нужного эффекта.

Зимняя операция позволит к началу летнего сезона наслаждаться новыми формами и носить изысканное белье, воздушные платья и соблазнительные купальники.

 

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