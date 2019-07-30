Попавший в капкан лисёнок проходит реабилитацию после ампутации лапки

Дальше засыпаем ранозаживляющей присыпкой, и он пойдет обратно в домик.

Маленький пятимесячный лисенок на плановой обработке лапки, точнее того, что от нее осталось. Малыша с раздробленной концовкой нашли люди в промышленной зоне, скорее всего, предполагают специалисты, он попал в капкан и долго не мог из него выбраться. Лапка начала уже гноиться и животное сильно ослабло. Лисенка сразу же отдали зоозащитниками, а те передали малыша для экстренного лечения и реабилитации в «Добрый дом». По словам ветврача Александра Майковского лапка была в ужасном состоянии, а сам лисенок - в тяжелом, поэтому возникал вопрос немедленной ампутации, чтобы вообще спасти жизнь пушистому малышу.

Александр Майковский, врач ветеринарной медицины

Перенес лисёнок плохо операцию. Это связанно с тем, что дикие животные переносят достаточно плохо наркотизацию организма. Тем более организм ещё маленький, поэтому высокое понижение температуры присутствовало при операции реанимационные мероприятия. Но на данном этапе сейчас всё хорошо. Операция была выполнена в экстренном порядке, то есть без дополнительных исследований.

После тяжелой операции лисенок проходит реабилитацию и лечение в ветклинике. Сейчас, по словам Елены Вербицкой все назначения уже отменены, состояние маленького врачи оценивают как удовлетворительное, а к рыжему уже вернулся аппетит, рассказывает ветврач.

Елена Вербицкая, ветврач "Доброго дома" Экопарка

Он стал активничать, проявляет интерес к жизни. Очень часто стал выглядывать в окошко бокса. С интересом разглядывает мимо проходящих врачей. Окружающий мир и начал уже проявлять характер - издавать всяческие звуки. То есть явно видно, что лисёнок уже готов к переезду в добрый дом.

Рыжий малыш пробудет в клинике еще с неделю и потом его перевезут в "Добрый дом". В природу лисенка отпускать не будут, потому, как без лапки он не сможет самостоятельно добывать себе пищу и погибнет.