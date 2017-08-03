Пополнение в харьковском экопарке. В семействе дикобразов появилось двое малышей

Колючие, игривые и с хорошим аппетитом. Двое малышей в семействе дикобразов появились на свет весной, им совсем недавно исполнилось 4 месяца. Первое время детеныши не отходили от родителей ни на шаг, говорят в экопарке, сейчас стали более самостоятельными, да и показываются посетителям намного чаще.

Валерия Иващенко, зам. дир. экопарка по зоотехническим вопросам:

Как только переехали в новый вольер, вот они и вышли. До этого находились в своем логове. Родители - они постоянно находились под родительской опекой. К сожалению, мы не знаем пока кто из них кто, мальчик, девочка, мы не смотрели еще - они пока осваиваются в новом вольере.

Иглы у малышей пока мягкие, острыми и твердыми станут через несколько месяцев, а в длину могут достигать полутора метров. Их дикобразы используют защищаясь от обидчиков - чувствуя опасность, растопыривают иглы на спине и делают резкие выпады назад. Эти грызуны ведут ночной образ жизни, рассказывают специалисты, днем прячутся от жары в норе и спят, а вот с наступлением темноты выходят на поиски пищи. Детеныши с наибольшим аппетитом поедают овощи и фрукты.

Светлана Вишнивецкая, нач. сектора "Грызуны и террариум" экопарка:

Едят они большинство только ночью. днем они практически не едят. У нас и утреннее и вечернее кормление. Поедают то, что нужно, действительно, съедают все. Любят яблочки, любят ужасно бананчики, любят варенную картошечку, как маленькие детки.

Дикобразы - в числе самых крупных грызунов планеты, по своим размерам уступают лишь бобрам и капибарам. В экопарке пополнение в семействе этих животных произошло впервые