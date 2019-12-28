Пополнение в Нацгвардии: 60 гвардейцев третьей бригады оперативного назначения приняли присягу

Желание служить Родине у Георгия Прокофьева появилось еще в детстве. Сейчас парню 18 лет. Говорит, сразу после завершения школы решил вступить в ряды Нацгвардии.

Георгий Прокофьев, военнослужащий Национальной гвардии Украины

Я не знаю, як це не піти служити. Я вважаю, що кожний чоловік повинен відслужити, щитаю негідним, як переховуються. Батьки теж з моїх 11 років знали, що я піду служити. Батько сам мені завжди казав, що не бійся служити - нічого страшного немає

А вот Елена Ивановна во время присяги не сдерживает слезы. Пятого ребенка, своего младшего сына, на службу провожает с грустью.

Елена Зарецкая, мать военнослужащего Национальной гвардии Украины

Це в мене вже четвертий син в армії. Ті вже повиростали - це самий найменший, я вообщє не хотіла, щоб він ішов, у нього он дитина маленька

Для того, чтобы чаще видеть семью и 11-месячного сыночка Тему Роман проходит военную службу по контракту. Говорит, колебаний не было. Ведь так повелось в семье.

Роман Зарицкий, военнослужащий Национальной гвардии Украины

Кум одслужив недавно с дембеля, на дембель ушел, а братья уже отслужили – Це вас так мама виховувала? Нє, мамка не хотіла, щоб я ішов – Вона переживає? Конешно

В рядах Национальной гвардии Украины сегодня пополнение. 60 гвардейцев, которые осенью выразили желание проходить службу в 3-й бригаде оперативного назначения присягнули на верность украинскому народу. Приветствовали новобранцев родные, друзья и командование воинской части.

Андрей Манько, полковник, и.о. командира воинской части 3017

Клятву на вірність Батьківщині дають тільки раз в житті, військова присяга покладає на військовослужбовців всю повноту відповідальності за виконання військового обов’язку, пам’ятайте про прийняту клятву

Вітаю вас з прийняттям військової присяги! Служу українському народові!

Кроме принятия военной присяги, сегодня впервые в военной части состоялась торжественная передача Вифлеемского Огня. После принятия присяги священный огонь передадут в военный госпиталь.

Иван Кобец, представитель Национальной скаутской организации Украины «Пласт»

В нас зараз іде війна на Сході? і хлопці, які там, нацгвардійці тут - вони повинні відчувати, що суспільство, українська громада поруч з ними. Віковий ценз, у нас є «сеньйори» кому більше 35 років, і старші пластуни, яким до 35 років вони вже багато років беруть участь в розвезенні на передову Віфлеємського вогню тим хлопцям, які бачать ворога в очі. Їм це в першу чергу необхідніше ніж нам всім

Акция распространения символического огня призвана дать вдохновение военнослужащим на дальнейшую службу.

Анастасия Павленко, пресс-офицерка 3-й бригады оперативного назначения НГУ

На плацу військової частини 3017 сьогодні урочисто склали присягу військовослужбовці строкової та контрактної служби, з них 54 строковики, 6 контрактників і одна дівчина. У цьому році для військової частини 3017 - це була остання військова присяга призовників осіннього призову

В этом году для воинской части 3017 это была последняя военная присяга призывников осеннего призыва, следующая состоится уже в 2020 году.