Пополнить карточки метро старого образца будет все сложнее

03 февраля 2020 г. 14:41
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Со станций харьковского метрополитена начали вывозить старые терминалы для пополнения проездных карточек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, терминалы убирают в связи с переходом на систему E-ticket.

"Компания-владелец уже начала вывозить старые терминалы с некоторых станций метро. Их будут постепенно убирать везде", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, с 1 марта харьковчане не смогут пополнять карточки на метро старого образца. Использовать деньги, которые уже есть на карточке, можно будет в течение года.

 

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