Популярная игрушка или антистресс? В чем секрет популярности "спиннеров"

Их крутят, вертят, "трюкачат". С ними играют в школах, садиках, на детских площадках и дома. А те дети у которых их ещё нет тоже мечтают о забавной штучке. Спиннер 5 летней Диане Близнюк подарила месяц назад мама. Пока, это одна из любимых её игрушек - с "желтой вертушкой" ребенок не расстается даже в садике - отмечают воспитатели. Спиннер девочка впервые увидела у подружек и загорелась сама

Диана Близнюк, 5 лет

Я его узнала у моих подружек. И я у мамы... такой же захотела, и я у мамы попросила. Потому она пошла в магазин, в начале, я ей сказала, какого цвета я хочу, и мама мне купила.

В местах продажи игрушек настоящий бум на спиннеры. Пластмассовые и железные, зеленые и красные, блестящие и матовые, двойные и тройные, с подсветкой и без. Есть даже "крутилки" выполненные в виде брелка или эмблемы супергероев из детских комиксов. Их берут и школьникам и совсем маленьким деткам - рассказывает Кирилл Левошко.

Кирилл Левошко, продавец магазина игрушек

Много людей приходит с детьми. Дети сразу дайте, возьмите. И они все блестящие, что очень хорошо блестит. Есть разные модели, разная ценовая категория, начиная от 60 и заканчивая 300 гривен. Даже бывает дороже, я смотрел, вообще там... разного плана. Железные больше ценятся потому, что они не убиваемые

Предприимчивые реализаторы завезли их не только на рынки и в специализированные магазины, они есть в ларьках и на столиках в переходах подземки. 6-ти летний Жора, хвастается, что знает о спиннерах больше многих - мальчишка читал о них в интернете.

Георгий Федоров

Ну, есть такие, серебряные, и такие как треугольник. Они голубые. Еще оранжевые, они светятся в темноте. Я смотрел по компьютеру, что это такое. Я знаю самого главного спиннера! Это что? - Такой зеленый в белый горошек!

Самый главный спиннер, уверяет мальчишка, очень большой и похож на геометрический треугольник с гранями по 20 сантиметров. В августе у Жоры день рождения, и быть может, именно его он найдет под подушкой. Впрочем, популярны подобные игрушки не только в Украине. Мише и Маше его привезли родители, в качестве сувенира из самого Парижа. Там, уверяет их тётя, дети тоже играются спиннерами

Светлана Гайдаева, тетя Миши и Маши

Неделю назад приехала к нам мама в гости из Франции и привезла нам игрушку, которой играются все ребята во Франции. Теперь мы осваиваем, пробуем, тренируемся. Показывай, как ты крутишь. 00,50 А сколько стоил? 23 евро.

По одной из версий спиннеры создавались, как игрушка для детей- аутистов, но в массах, бытует другое мнение, якобы, вращение крутилки помогает бороться со стрессами, что, по словам психологов, является лишь хорошей рекламной уловкой. Тут скорее можно говорить об эффекте ребячества или тяги к чему-то новому.

Татьяна Балан, психолог

Первое, почему детям могут интересны быть эти спиннеры - это динамический процесс. Оно крутится. Скажите пожалуйста вы видели много спокойных детей? Первое это, потому что оно крутится. Второе - это потому что можно по-разному его применить, с ним можно играть. Третье - они же разноцветные и там же есть несколько пазлов: их три или два. То есть это разные формы применения. И четвертое - это инновация. Это то чего не было, это необычно. А то, что необычно детям это больше нравится.

Можно провести параллель между спиннерами и другими подобными "фишками" - тетрисы, тамагочи, лизуны, детские радуги-пружинки, покемоны и "Йо-йо" на резинке, которые в определенный период подхватывались в массах, активно раскупались, а затем, также быстро забывались.