Популярного в Европе исламского богослова обвинили в изнасилованиях

Популярного в консервативных мусульманских кругах в Европе профессора современного ислама в Оксфордском университете, богослова египетского происхождения Тарика Рамадана (Tariq Ramadan) обвиняют в изнасиловании.

Как сообщает Le Parisien, две женщины, которые называют себя жертвами насилия, совершенного над ними Рамаданом, подали соответствующие иски в суд в Париже. Кроме этих двух жертв, еще одна заявила о противоправных действиях Рамадана, но пока не обратилась в суд.

"Две молодые женщины уже подали иски против Тарика Рамадана. Третья, Ясмина (имя изменено в интересах безопасности - ред.), рассказала нам, что исламолог ее запугивал и угрожал ей", - сообщило издание.

55-летний Рамадан, внук основателя египетского исламистского движения "Братья-мусульмане", после того, как стало известно о подаче первого иска против него, заявил о намерении подавать встречный иск о клевете против него. Второй иск он не прокомментировал.

Обе женщины, обвиняющие Рамадана в изнасиловании, - француженки, которые исповедуют ислам. Они рассказали подобные истории - Рамадан приглашал их в гостиницы, где совершал насилие над ними. Случай, описанный первой истицей, произошел в 2012 году, вторая истица рассказала о случае 2009 года. Третья возможная жертва рассказала, что Рамадан также приглашал ее в гостиницу, но она пошла туда не одна.

Напомним, недавно скандал разгорелся вокруг голливудского продюссера Харви Вайнштейна, после того, как The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд. После нее о случаях сексуальных домогательств режиссера заявили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Мерил Стрип и другие.