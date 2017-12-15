Порнография для науки. Преподавателя обвиняют в распространении видео "для взрослых"

Пресс-конференция начинается довольно странно. Журналистам демонстрируют кадры из фильма "Калигула" и "кино с перчиком". Таким образом, говорят её инициаторы, они показывают разницу между искусством и порнографией. После этого кандидат филологических наук рассказывает, что в феврале прошлого года к нему домой приехали полицейские, которые изъяли его домашний компьютер, а его самого обвинили в распространении порнографии. Защита с таким обвинением категорически не согласна.

Анатолий Тарасенко, адвокат О. Кухаренко

Назвіть мені хтось тільки не свій нікнейм, а своє прізвище імя і по батькові хто є потерпілим від розповсюджування Кухаренком того матеріалу який там знаходився 04,03 Якщо хоча б хтось, хоча б один це підтвердить є про що говорити. Для того, щоб стверджувати, що оце і особа розповсюдживала і оце то що вона розповсюдживала є порнографією необхідно знову ж таки відповісти на три питання: чи це є порнографія, а ми стверджуємо, що це не є порнографія, що це не є предмет професійної діяльності

Александр Кухаренко признает - порнушка действительно была. Но не удовольствия ради, а исключительно ради науки. Мол, фильмы для взрослых это предмет его исследований, поэтому и смотрит он их исключительно как профессионал.

Александр Кухаренко, кандидат филологических наук

В мене була порнографія в компютері, я дивлюся порнографію і ну найбільший ступень збоченності де досліджується. Оскільки це знаходило своє відображення в наукових статтях для фахових видань, для виступів і доповідей на конференціях... Все це є, все це доведено.

Более того, мужчина обвиняет полицию в том, что они запугивали его привлечением к уголовной ответственности и обнародованием дискредитирующей информации, пытаясь вытрясти из него деньги. А интернет - провайдер предоставляет им для этого сведения. Правоохранители назвали все утверждения Кухаренко и его защитника - адвокатаТарасенко необоснованными выдумками, которые не подтверждены ни одним фактом. Так, в руководстве Слободского управления киберполиции сообщили, что их сотрудниками были изъяты однозначные доказательства распространения порнографии с компьютера Александра Кухаренко, правовую квалификацию которым было предоставлено следователем под руководством прокуратуры, а в дальнейшем окончательное решение будет вынесено судом. В прокуратуре же, в свою очередь, отметили: дело уже передано в суд - следствие усматривает состав преступления по части второй статьи 301УК, а именно распространение видео порнографического характера. Получить официальный комментарий в компании провайдера по поводу обвинений о передач