Порошенко наградил Яну Червоную, погибшую на Донбассе, орденом Богдана Хмельницкого(посмертно)

07 апреля 2019 г. 15:15
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Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Яну Червоную, которая погибла на Донбассе 2 апреля.

Соответствующий Указ, который опубликован на сайте президента Украины, Петр Порошенко подписал 6 апреля.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)», - отмечается в Указе.

Яна Червоная (позывной "Ведьма") была волонтером и служила в батальоне «Донбасс». Она  погибла 2 апреля во время обстрела позиций украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка и Попасная, когда в блиндаж, где она находилась, попал вражеский снаряд. С 2013 года Яна Червоная была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на Донбассе в качестве волонтера она помогала бойцам в зоне АТО, а затем служила в составе батальона «Донбасс-Украина». У Яны Червоной осталось двое малолетних детей.

 

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