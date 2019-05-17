Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Действующий президент Петр Порошенко подписал указ об инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского №228 «Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины». Об этом свидетельствует сайт Порошенко.

Указом постановляется утвердить состав организационного комитета, которому за два дня нужно утвердить план организации и проведения инаугурации.

Согласно указу, Министерство иностранных дел будет отвечать за приглашение иностранных делегаций на мероприятия, связанные с инаугурацией, Министерство внутренних дел – за обеспечение общественного порядка, а Кабмин в целом будет осуществлять финансовое и материально-техническое обеспечение инаугурации.

Также отмечается, что Госкомитет теле- и радиовещания должен обеспечить широкое освещение этого мероприятия в СМИ.

Указ вступил в силу с момента его подписания – с 16 мая 2019 года.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра. За это проголосовали 315 народных депутатов.

На рассмотрении ВР было семь проектов постановлений, но проголосовать успели только три – про 19 мая, 20 и 26.

Сам Владимир Зеленский хотел инаугурацию 19 мая, однако этот день выпадает на День памяти жертв политических репрессий. Часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.