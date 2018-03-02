Порошенко помиловал женщину, осужденную на пожизненный срок

02 марта 2018 г. 11:28
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Президент Украины помиловал женщину, осужденную на пожизненное заключение, которая была первой женщиной в Украине, получившей пожизненный срок.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

В соответствии с Указом Президента Украины о помиловании Любови Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения Главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

«Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинський пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в связи с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения.

Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства» - написал Денис Чернышов.

Также замминистра юстиции отметил, что это будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправления и ресоциализации.

 

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