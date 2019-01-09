Президент Украины Петр Порошенко присвоил Патриарху Филарету звание «Герой Украины»

Соответствующий указ Глава государства подписал 8 января.

Президент Петр Порошенко присвоил Патриарху Киевскому Филарету (Михаилу Денисенко) звание «Герой Украины» с вручением ордена Государства, передает пресс-служба ХОГА.

«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание «Герой Украины», - отметил Петр Порошенко, комментируя подписание документа.

Званием «Герой Украины» Филарет отмечен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия.