Порядковый номер 23 или "пятый элемент" Ванадия

Автор стрит-арт скульптур не называет своего имени, только никнейм - Ванадий. Мужчина хранит свою личность в тайне не случайно:

Ванадий, автор скульптур

По моему мнению, и важным элементом стрита-арта является анонимность. То есть художник не должен представать как светский человек, он должен все показывать в своих работах, что касается никнейма Ванадий, то он достаочно давно был выбран методом случайного открывания энциклопедии на любой странице.

Ванадий закончил художественную школу, и училище, и прекрасно знает, как создавать фигуры из гипса. Первая появилась не так давно - весной этого года и была посвящена революции 2014 года и ее героям. Автор уже трижды с того времени переделывал горельеф. Но анонимные поклонники его таланта все время воруют фигурку. Сейчас Ванадий сосредоточился на изготовлении инопланетных существ и Бога солнца.

Ярило выбран просто, как тот, который на слуху. Ну, это доброе существо? Абсолютно доброе, ему даже жертвы не приносили из живых существ.

Больше ста фигурок инопланетян креативный харьковчанин сделал у себя в мастерской. Атланты и кариатиды - в образах гуманоидов больше всего понравились харьковчанам. Они появляются на улицах города, есть в центре и на околицах. Одна из кариатид расположена прямо на столбе, глядя на нее - Ванадий сознается, хотел бы стать настоящим художником и создать большой бюст гуманоида:

Ванадий, автор скульптур

Я хотел бы создать настоящую скульптуру, ну не памятник, но скульптуру которая стала бы визитной карточкой города.

Стрит-арт должен вдохновлять, считает Ванадий, а не быть палитрой для неудачных художников. Поэтому его гуманоиды призывают повысить уровень уличного искусства :

Ванадий, автор скульптур

Я считаю, себя человеком искусства и мне нравится искусство, что касается стрит-арт, то я его почитаю, но в большинстве харьковский стрит-арт это пачканье стен беспорядочное, поэтому захотелось создать что-то, что по - настоящему украшает, а не портит архитектуру города.



В ближайшее время Ванадий планирует представить публике нового персонажа. Он отойдет от создания гуманоидов, но сохранит эффект тайны. Вероятнее всего это будет фантастический зверь с крыльями.