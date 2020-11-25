Порывы на Салтовке и в центре: без тепла и горячей воды остались жители более, чем 100 домов

Без тепла и горячего водоснабжения остались утром жители 103 жилых домов на Салтовке, отопление пропало в 5 школах, больнице и нескольких зданиях, где расположены детские комбинаты. Причина всему, по информации тепловиков, ремонт тепломагистрали из-за появления дефекта. Завершить работы коммунальщики планируют в течение суток.

Продолжаются ремонты сетей и в районе Алексеевки, Павлового Поля и поселка Жуковского. Люди, живущие там, говорят, в течение месяца уже привыкли к тепловым каруселям - отопление в домах то отключают, то снова подают. И даже когда коммунальщики все отремонтировали и аварий нет, в комнатах температура не выше 18 градусов, а часто - даже немного ниже, поэтому собираются обращаться за перерасчетом сумм в квитанциях.

Елена, жительница Алексеевки:

Ну если в том году у меня было 24, то сейчас 17-18. 9-го включили, 1й-го нас выключили. 15-го включили, 23-го выключили. Ну, и дали в ночь.

Однако главная коммунальная беда, отмечают жители Алексеевки - это отсутствие горячей воды. В некоторых домах ее не было полгода, и только сейчас услугу начали подавать снова. В других - горячей воды нет до сих пор. Часть потребителей подчеркивают - настолько привыкли к постоянным проблемам, что некоторые - установили дома бойлеры.

Любовь, жительница Алексеевки:

А горячая вода, поставили бойлер, потому что её нету практически никогда. Отопление - топили плохо, сейчас - более-менее. - А горячая вода, обращались куда-то, чтобы исправить ситуацию? - Обращались, бесполезно.

Максим, житель Алексеевки:

Нет, конечно: то есть, то нету, а деньги за это считают.

Вячеслав, житель Алексеевки:

До этого плохо было. Горячей воды не было полгода, наверное, и с отоплением, вообще-то 15 октября должно было быть, правильно? А дали вот недавно буквально.

Из-за аварии нет горячей воды в 8 зданиях, а отопления - в десятках зданий в центре Харькова. Коммунальщики устраняют дефект на участке тепломагистрали по улице Воробьева. Речь идет об отключении по улицам Гражданской, Сумской, Чернышевской, Гоголя и Воробьева.