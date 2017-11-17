Посадить дерево на Аллее мира или взять шефство над животным. Харьковчанам предлагают поучаствовать в новой социальной программе

В Региональном ландшафтном парке "Фельдман Экопарк" скоро появится Аллея мира. Первые саженцы – желуди дуба для нее уже освятил в Ватикане Папа Римский Франциск. Другие деревья будут высажены по поручению мировых религиозных деятелей, некоторые – в честь известных людей, жизнь которых была неразрывно связана с Харьковом. Присоединиться к масштабной акции смогут все желающие.

Вадим Воротинский, куратор программы "Народний Экопарк":

В дальнейшем мы планируем, что Аллеи мира появятся не только в "Фельдман Экопарк", но и по всей Украине, но начало будет положено следующей весной именно здесь, в нашем городе. Около каждого дерева, которое будет высажено на Аллее мира будет установлена памятная табличка. Она будет говорить или о том, в честь кого было высажено дерево, или по поручению кого, либо будет рассказывать о человеке, который высадил это дерево на Аллее мира.

Кроме того, у всех, кто мечтал помогать четверолапым, пернатым или земноводным любимцам появилась такая возможность благодаря новой программе «Народный Экопарк»

Вадим Воротинский, куратор программы "Народний Экопарк":

Каждый человек, который готов регулярно, постоянно нести ответственность за взятое подшефное животное, станет членом большой семьи "Фельдман Экопарк".

Подшефным животным может стать любой обитатель Регионального ландшафтного парка из более, чем двухтысячной зооколлекции.