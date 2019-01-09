Он пошел в огонь, чтобы вытащить дедушку. История спасения Егора Чернецкого

Галина Чернецкая (показывает фото сына):

Ну, это лицо, голова обожженная, полностью, кожу сняли, и это руки, бок и спина полностью

Мама Егора, Галина Владимировна, не отходит от реанимации.

Новогодняя ночь превратилась для ее семьи в сплошной ужас. Она как раз была в гостях, когда ей позвонили соседи и рассказали, что ее дом пылает, а сын и отец – инвалид - в больнице.

Мальчик в тяжелом состоянии. Уже когда Егор пришел в себя, он рассказал, что дедушка как-то не так обошелся с печкой, из-за чего и начался пожар:

Галина Чернецкая, мама Егора

Он перетянул дедушку в зал, выбил окна и начал звать на помощь, а никто не идет - все готовятся к празднику. Он сильно обжег руки, но пошел через огонь вытягивать дедушку. Он начал терять сознание от дыма...

Дедушка получил незначительные ожоги, а вот сам Егор пострадал очень сильно: 60 процентов тела изуродованы огнем, больше всего досталось спине.

Его спасали сначала в Лисичанске, затем перевезли в ожоговое отделение Харькова.

Здесь он уже неделю, его состояние надо сначала стабилизировать, говорят врачи, и пока они осторожны с последующими прогнозами:

Елена Полещук, зам. гл. врача по мед. части больницы неотложной помощи

Стан хлопчика на теперішній час стабільно важкий, він перебуває у відділенні реанімації покового відділення. В нього 60% опіків з них 20% - глибокого, він готується для оперативних втручань. На теперішній час він отримує консервативну терапію, про оперативне – мабуть, на наступному тижні.

Галина Чернецкая приехала в Харьков в чем была. Ее дом полностью выгорел, спасателям только удалось схватить документы. Каждый день на лекарства уходит немалая сумма, только часть дают в больнице, остальное надо покупать за свой счет. Александр - харьковчанин, который служил в батальоне «Луганск-1» и отвоевывал Станицу Луганскую от захватчиков в 2014-м, поэтому когда ему сообщили, что нужна помощь, - отозвался один из первых. Егора он даже не видел:

Александр, волонтер

Я в лицо его не видел, но когда-нибудь на огненнных дорогах, может быть, моих детей кто-нибудь тоже так спасет, всегда нужно оставаться человеком, я, чем могу, помогаю

Пока Александр сам покупает лекарства, но ему уже нужна помощь других неравнодушных. Ведь Егора Чернецкого ждут еще операции по пересадке кожи, на больничной койке ему придется провести еще не один месяц.

Напоминаем, помочь Егору также можно, отправив средства на карту его мамы Галины:

Карта Приват

4149 4991 1190 5079 Чернецкая Галина Владимировна