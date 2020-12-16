Поскользнулись - упали, очнулись - гипс. Травматология 17-й больницы заполнена пациентами (+Видео)

В круглосуточном травматологическом пункте 17-й городской больницы - больше суток не исчезает огромная очередь. Цепочка людей с травмами, которые ждут приема к врачу, хотят попасть на рентген или наложить гипс, растянулся на весь коридор.

Валдайська, 26. Нічого не посипано, і впала на коліно. Перелом. Шо-то таке. Лєвой. Учора. Давно вже стою з пів 9-го.

Александра, пациентка травмпункта:

Где-то стало как-то. Ходила и ничего было. А сегодня шла спокойно, упала на спину, почувствовала спильную боль. Вот приехала, наложили гипс, сейчас контрольный снимок. Врачи внимательные, доброжелательные.

Нина стоит в очереди к врачу. Сделала снимок в кабинете по соседству, предварительно - сломала запястье. Говорит - упала на покрытой льдом дорожке накануне, сначала думала - небольшой ушиб, потом рука начала сильно болеть и появились огромные синяки.

Нина, пациентка травмпункта:

Вчора посковзнулася і впала. Зап’ястя, перелом. Там якраз не було посипано, я сходила на пішохідну доріжку біля будинку. Уже пройшла і коло будинку посковзнулася.

За медицинской помощью люди массово начали обращаться в воскресенье, рассказывают травматологи, затем пациентов стало еще больше. Чаще всего - это повреждение рук и ног, однако есть сложные травмы, например, позвоночника или переломы бедер. Таких пациентов сразу госпитализируют, остальных - гипсуют и отпускают домой. Свободные места в профильном отделении есть, отмечают врачи, но немного.

Алексей Мирошниченко, дежурный ортопед-травматолог:

Конечно же, по сравнению с обычной ситуацией, людей намного больше. Сказать, что запредельно много - это не так. Все в соответствиии с погодными условиями. У нас очень много госпитализаций, поэтому травмы больше серьезные, да. Это высокоэнергетические травмы, человек подскальзывается, падает неконтролируемо, естесственно, ломает все на, что приземлился.

Несмотря на то, что на улице температура стала выше и покрытых льдом тротуаров в Харькове стало меньше, в спальных районах до сих пор остается множество коварных скользких участков дорог. Поэтому люди продолжают обращаться к травматологам после падений на льду.

Очереди есть не только в городских медучреждениях, но и в областных. За минувшие сутки с повреждениями в различные больницы региона госпитализировали 186 человек.