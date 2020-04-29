После 11 мая в Украине будет адаптивный карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, которые предполагают запуск адаптивного карантина. Об этом он сообщил на заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, на заседании Совета экономического развития ведущие экономисты поддержали правительственный план, что нужно запускать адаптивный карантин.

"Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план, согласны с предложением, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров на следующей неделе в среду примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая.