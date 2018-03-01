После допроса потерпевших по делу о смертельном дтп суд назаначил дату следующего рассмотрения дела

01 марта 2018 г. 16:08
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Сегодня в судебном заседании по делу о смертельном ДТП на Сумской допрашивали потерпевших.

Допросив по обстоятельствам дела потерпевших Анну Комар, Оксану Нестеренко, Жанну Власенко и Людмилу Фабриз, суд приступил в допросу потерпевшего  Юрия Неудачина.

На вопрос об обстоятельствах дтп мужчина пояснил суду, что толком ничего не соображал, слышал только удар, а момент столкновения автомобилей не видел.

Мужчина пришел в себя на тротуаре, где его приводил в чувство какой-то прохожий.

По поводу материальной помощи от обвиняемых мужчина пояснил суду, что получил от матери Алены Зайцевой 50 тысяч гривен.

Следующее судебное заседание суд назначил дату следующего судебного заседания  - 6 марта.

 

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