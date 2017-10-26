После ДТП на Сумской харьковчане просят установить лежачие полицейские

26 октября 2017 г. 16:46
172 просмотра

Соответствующая петиция  была зарегистрирована на сайте городского совета. Автор просит установить лежачие полицейские на дорогах перед пешеходными переходами.

«На фоне произошедшей в Харькове трагедии, виновницей который стала Алена Зайцева, прошу поддержать петицию о создании лежачих полицейских перед наземными пешеходными переходами. Могут погибнуть или пострадать еще люди, пока водители научатся соблюдать правила дорожного движения и иметь уважение к тем, кто не "на колесах», - пишет автор петиции.

Харьковчане беспокоятся за безопасность пешеходов, так как  водители иногда игнорируют сигналы светофора и проезжают на красный свет.

На данный момент петицию подписали 98 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрел горсовет, необходимо, чтобы ее подписали не менее 5000 человек в течение 90 дней с момента ее регистрации на сайте.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.