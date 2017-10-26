После ДТП на Сумской харьковчане просят установить лежачие полицейские

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте городского совета. Автор просит установить лежачие полицейские на дорогах перед пешеходными переходами.

«На фоне произошедшей в Харькове трагедии, виновницей который стала Алена Зайцева, прошу поддержать петицию о создании лежачих полицейских перед наземными пешеходными переходами. Могут погибнуть или пострадать еще люди, пока водители научатся соблюдать правила дорожного движения и иметь уважение к тем, кто не "на колесах», - пишет автор петиции.

Харьковчане беспокоятся за безопасность пешеходов, так как водители иногда игнорируют сигналы светофора и проезжают на красный свет.

На данный момент петицию подписали 98 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрел горсовет, необходимо, чтобы ее подписали не менее 5000 человек в течение 90 дней с момента ее регистрации на сайте.

