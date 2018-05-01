После ДТП под Харьковом от травм умер ветеран АТО

Умер ветеран 92-й механизированной бригады Виктор Дьяченко, который попал в страшную автомобильную аварию 22 апреля под Харьковом.

Он скончался 29 апреля утром, не приходя в сознание, травмы оказались смертельными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Товарищи и друзья собирали деньги на лечение... Но медицина оказалась бессильной", - говорится в его сообщении.

Дьяченко воевал на передовой в 2014-2016 годах, долгое время защищал Счастье - на передовом опорном пункте "Фасад".

