После конфликта на площади Свободы полиция открыла два уголовных дела

Потасовки возле Харьковской облгосадминистрации. Все произошло между участниками двух пикетов. Подрались из-за русского языка. Одни митингующие считают: его в Харькове дискриминируют, их оппоненты убеждены: такие заявления не имеют под собой оснований, в то же время - разжигают межнациональную рознь и на руку российским спецслужбам.

Напротив Харьковской облгосадминистрации - несколько десятков полицейских и бронированные спецмашины. Все ради безопасности участников двух пикетов. Участники одного собрания - это те, кто считают, что русский язык в Харькове дискриминируют. В его поддержку вышли менее двух десятков человек. Переживают, что в харьковских школах мало уроков на русском, а будет еще меньше.

Владимир Сорокин участник пикета:

Почему телевидение на украинском языке? Почему закрываються русские школы? Русскоязычные граждане платят те же самые налоги. Они содержат эту власть.

За плотным кольцом полийцейських - другой пикет. На него пришли до сотни представителей нескольких общественных организаций. Они говорят, что русский в Харькове раздается отовсюду, никаких притеснений нет, а сам пророссийский пикет просто подстрекает людей.

Вадим Поздняков председатель ГО "Свитанок":

У Харкові дуже багато людей розмовляють російською мовою і шось загрози для них я не бачив. От я україномовна людина і я адекватно ставлюсь до людей, які розмовляють російською, у мене багато друзів, ніхто нікого не притісняє.

Между оппонентами возникают потасовки. Правоохранители пытаются разделить митингующих. Потом выстраиваются в коидор, по которому таки выводят участников пикета за русский язык из толпы. Людей сажают в автобусы. Они едут с площади Свободы. Им вслед продолжают скандировать лозунги.

После пикета нескольким людям стало плохо из-за того, что кто-то в толпе распылил неизвестное вещество. Беспорядки полиция расследует по двум статьям Уголовного кодекса: хулиганство и угрозы в адрес полиции. Максимально наказание за это - до пяти лет колонии.