 

После Марша равенства: трем задержанным сообщено о подозрении в нападении на полицейских

16 сентября 2019 г. 20:41
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Трем задержанным участникам конфликта, который произошел  на улице Рымарской 15 сентября, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 15 сентября после проведения Марша равенства в Харькове во время конфликта на улице Рымарской группа молодых людей оказала сопротивление полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей злоумышленники распылили слезоточивый газ. В результате этого пострадали двое полицейских – они получили химические ожоги глаз.

В Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области были задержаны. Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. 

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Следственные действия по делу продолжаются.

 

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