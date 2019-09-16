После Марша равенства: трем задержанным сообщено о подозрении в нападении на полицейских

Трем задержанным участникам конфликта, который произошел на улице Рымарской 15 сентября, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 15 сентября после проведения Марша равенства в Харькове во время конфликта на улице Рымарской группа молодых людей оказала сопротивление полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей злоумышленники распылили слезоточивый газ. В результате этого пострадали двое полицейских – они получили химические ожоги глаз.

В Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области были задержаны. Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Следственные действия по делу продолжаются.