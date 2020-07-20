После недавнего потопа - у Кернеса решили заняться ливневками. Сколько миллионов горсовет не пожалел добавить на их очистку?

Недавний дождь проверил харьковские ливневки на выносливость. Но они, учитывая «утонувшие» на центральных улицах машины, не справились с испытанием, поэтому горсовет решил, что надо на их очистку добавить еще 12 млн гривен. Об этом стало известно из сайта «Прозорро», говорят антикорупционщики, и уже 17 июля Департамент строительства и дорожного хозяйства объявил торги.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра:

Це ще к тим 52 мільйонам, які виділили навесні, і ще є виділення коштів на послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації - там близько 5 мільйонів. І загальна сума на цей рік вже на сьогоднішній день складає на об'єкти зливової каналізації на поточне утримання та поточний ремонт близько 70 мільйонів гривень.

В прошлом году, говорит Лисичкин, было выделено около 60 млн, каждый год на ливневые канализации примерно столько же и выделяют денег. Но вот это еще не все городские средства, идущие на ливневки - ведь, если ремонтируется каждая улица, проспект или дорога, в эту сумму закладывают деньги на капремонт ливневой канализации, говорит депутат Игорь Черняк.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Гроші, в тому числі там на ремонти зливових каналізацій, вони закладаються в гроші, які йдуть на реконструкцію доріг і так далі. Якраз ті об'єкти, які нещодавно ремонтувалися харківською міською радою, куди витрачалися кошти на капітальний ремонт відповідних доріг, якраз вони стали епіцентрами таких потопів.

Это тот же проспект Гагарина, который капитально ремонтировали очень долго, перекресток у станции метро Киевская. И улицы Дмитриевская и Коцарская, которые в прошлом году тоже капитально ремонтировали и вложили в это до 50 млн гривен.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра:

З них дощова каналізація складала майже мільйон гривень на ці дві вулиці - 600 тисяч на Коцарську дощова каналізація капремонт і 355 тисяч гривень на Дмитрівську.

Вячеслав:

И полностью дорогу делали, и перекресток делали, стоки — вот тут все делали. Но, в принципе, вода вот сюда и вот сюда стекает.

Местные жители говорят, что после ремонта стало действительно немного лучше, но вот с недавним мощным дождем ливневки все же не справились. Окна Жанны выходят именно на этот перекресток. Говорит, воочию видела и ремонт, а также то, как когда-то чистили эти ливневки. Но, вот, учитывая кадры, где белые Жигули просто плывут перекрестком - к эффективности чистки и недавнего ремонта возникают вопросы.

Жанна:

Чистили, я знаю чистили, я лично видела. А почему так, я не знаю. На улице все было затоплено, машины не могли проехать, и вы знаете, наверное, в машину возле спорт корта врезалась машина жигули стоящую возле тротуара.

Людмила же живет на северной Салтовке, говорит, тот факт, что ливневки не справились с дождем, почувствовала на собственном опыте - ведь вместе с мужем на своей девятке чуть не заглохли посреди большой лужи.

Людмила:

В нашем дворе да, нормально. Но по дорогам было, конечно, не очень. Мы ехали объезжали, потому что машина топла.

Аукцион на 12 млн должен быть проведен 23 сентября, подрядчик, который выигрывает его должен будет - прочистить канализационные смотровые колодцы, расчистить вручную решетки дождеприемных колодцев и прочистить канализационные коллекторы или вручную или с помощью техники.