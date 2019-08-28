 

После посещения кинотеатра харьковчанка пожаловалась на укусы клещей - соцсети

28 августа 2019 г. 16:28
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Харьковчанка пожаловалась на то, что во время просмотра кино в одном из харьковских  кинотеатров ее искусали неизвестные насекомые.

Свою историю девушка опубликовала в соцсетях.

Также харьковчанка сфотографировала и опубликовала фото пострадавшей части тела.

 Пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии, от чего могла пострадать девушка, предполагая, что ее искусали клопы или блохи.

Однако через пару дней в соцсетях появился очередной пост о похожем случае в данном кинотеатре, но уже от другой харьковчанки.

«Ещё во время сеанса начали безумно чесаться ноги и не только. Когда приехали домой, обнаружила красные пятна на бёдрах», - написала она.

Далее девушка рассказала, что обратилась к администрации кинотеатра и получила ответ, что сегодня утром у них служба дезинфекции ничего не обнаружила. Также, по ее словам и опубликованным фото, харьковчанке прислали бесплатные билеты на очередной киносеанс, которые в качестве доказательства девушка сфотографировала и опубликовала в одной из харьковских групп в соцсетях.

Как утверждает представитель кинотеатра, в этом зале в начале года поменяли на новые абсолютно все кресла. Кроме того, как утверждают в кинотеатре, зал проверили на наличие насекомых и их там не обнаружили.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

 

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