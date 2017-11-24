После внедрения системы "E-ticket" старые карты будут действовать в метро до 1 января 2019 года - мэрия

Как сообщил сегодня, 24 ноября, во время пресс-конференции, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, люди, у которых остались деньги на старой бесконтактной карте, смогут пользоваться ею в течение года. По словам Водовозова, после внедрения системы единого электронного билета на станциях метро будет работать два турникета для оплаты проезда старыми картами.

Харьковчане смогут пользоваться купленными ранее картами до 1 января 2019 года, после - в метро будет работать только единый электронный билет, отметил заместитель мэра.

Расплатиться за проезд с помощью банковской карты, обещают в мэрии, горожане смогут в следующем году.