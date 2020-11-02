После взрыва в Березовском около тысячи домов остаются без газа

02 ноября 2020 г. 14:39
Источник: Укринформ
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После взрыва на газорегуляторном пункте в Березовском, который произошел 28 октября, без газоснабжения до сих пор остаются около тысячи домовладений. Об этом сообщила пресс-секретарь компании «Харьковгаз» Ольга Клименко.

«По состоянию на сегодняшнее утро было подключено 2850 домовладений. Процесс подключения абонентов продолжается. Сейчас без газоснабжения около тысячи абонентов», - сказала Клименко.

Для подключения бригады должны попасть к оборудованию в домовладениях, но не все жители находятся дома.

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