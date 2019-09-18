 

Последнему из задержанных за конфликт на Рымарской после ХарьковПрайда избрали меру пресечения

18 сентября 2019 г. 17:35
Автор: Андрей Несмиян
1 просмотр

Как сообщалось, сегодня суд избирает меру пресечения участникам конфликта с правоохранителями на улице Рымарской 15 сентября после проведения ХарьковПрайда.

Последний из задержанных активистов, Вадим Макаров ("Макар"), активист "Фрайкора", задержанный непосредственно под Шевченковским РОВД, получил ночной домашний арест (20: 00-06: 00) по части 2 статьи 345.

Напомним, 15 сентября на улице Рымарской во время стычки с правоохранителями группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

По данному факту были задержаны двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области. 

Им было сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному Максиму Сахненко ("Скиф"), активисту националистической организации "Фрайкор", одному из участников конфликта с правоохранителями, сегодня в суде избрали меру пресечения - ночной домашний арест - с 20:00 до 06:00.

Ростиславу Федорко, журналисту Всемирно-Броварского телевидения, суд определил в качестве меры пресечения арест на 60 суток с содержанием в СИЗО Харькова.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.