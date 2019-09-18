Последнему из задержанных за конфликт на Рымарской после ХарьковПрайда избрали меру пресечения

Как сообщалось, сегодня суд избирает меру пресечения участникам конфликта с правоохранителями на улице Рымарской 15 сентября после проведения ХарьковПрайда.

Последний из задержанных активистов, Вадим Макаров ("Макар"), активист "Фрайкора", задержанный непосредственно под Шевченковским РОВД, получил ночной домашний арест (20: 00-06: 00) по части 2 статьи 345.

Напомним, 15 сентября на улице Рымарской во время стычки с правоохранителями группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

По данному факту были задержаны двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области.

Им было сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному Максиму Сахненко ("Скиф"), активисту националистической организации "Фрайкор", одному из участников конфликта с правоохранителями, сегодня в суде избрали меру пресечения - ночной домашний арест - с 20:00 до 06:00.

Ростиславу Федорко, журналисту Всемирно-Броварского телевидения, суд определил в качестве меры пресечения арест на 60 суток с содержанием в СИЗО Харькова.