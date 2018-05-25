Последний раз в одиннадцатый класс. Праздник последнего звонка

После традиционного вальса выпускники скидывают школьную форму и уже в более современном формате прощаются со школой. Вот танцует Богдан. Парень говорит, что это один из самых радостных дней в его жизни. Юноша сегодня выпускник физико-математического класса. Говорит, за школой будет скучать, ведь ходил сюда все одиннадцать лет

Богдан, выпускник

Сегодня, конечно же, радость, что я уже закончил школу и грусть. Планы на лето. Конечно же хорошо поступить и провести это лето, чтоб запомнить его на всю жизнь.

Для Светланы этот день также долгожданный. Девушку наградили за различные достижения в области точных наук. Впрочем, эти успехи легко не дались, признается она. В дальнейшем выпускница планирует изучать математику уже в ВУЗе.

Светлана Гринченко, выпускница

Ну конечно, это ежедневная работа, но когда занимаешься любимым делом- то это не приносит никаких проблем

Сегодня на Харьковщине последний звонок прозвучал почти для 12 000 одиннадцатиклассников, около шести сотен, из которых претендуют на золотую медаль. 21000 школьников закончили девятый класс. Поздравить выпускников 161-го лицея сегодня приехала и губернатор Юлия Светличная

Юлия Светличная, губернатор

Цього року також укріплюємо і зміцнюємо ремонтами і новим обладнанням. На цей рік запланували вдвічі більше фінансування на освітню сферу. Наступного року також є плани, тому будемо підтримувати і освіту, і науку, робити все, щоб мати гарні умови і від того гарні результати.

Официальной и общепринятой даты для празднования выпускных нет, отмечают чиновники. Все на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения мероприятий в рамках от 25 мая до 24 июня