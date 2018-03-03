Последствия непогоды под Харьковом: спасатели несли ребенка до "скорой" на руках и доставали девочку из-под снежного завала

В снежную ловушку 12-летняя девочка попала во время прогулки с подружкой в селе Ивашки Золочевского района. Она подошла к краю яра, и через миг снежная шапка обвалилась, а девочка вместе с ней сорвалась вниз. Жители села сразу вызвали спасателей и начали искать ребенка, который оказался под двухметровым слоем снега, собственными силами. Чрезвычайники нашли девочку через несколько минут, но она была без сознания и не дышала, поэтому её начали срочно реанимировать.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Она уже, когда была найдена, она не подавала признаки жизни. Она не дышала. были приняты все меры для того, чтобы восстановить дыхание. Они восстановили дыхание и дальше уже направили, донесли до автомобиля скорой помощи. Могу сказать одно - в данный момент девочка здорова, она находится с родителями, у неё нормальное состояние.

А вот в Купянском районе спасатели помогли маленькому пациенту добраться до кареты «скорой». Дворы и улицы села Подолы засыпало снегом во время разгула стихии, поэтому автомобиль медиков не смог проехать к дому. Не теряя времени, спасатели решили донести хлопчика, который не мог самостоятельно передвигаться, ведь накануне ударился коленом, к пожарной машине. В это время дорогу расчищал трактор облавтодора.

О! Едут! - Трактор и скора, наконец-то!

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Не теряя времени, наши ребята - там расстояние около 600-700 метров до этого дома было, наши ребята перенесли мальчика 2011 года рождения до автомобиля скорой помощи. Его приняли врачи. Они его осмотрели и было принято решение транспортировать его в свою больницу, у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, имеется ввиду с ногами.

До безопасного участка дороги врачи добирались в сопровождении пожарной машины. Вскоре медики доставили ребенка в Купянскую городскую больницу, там его осмотрел травматолог и уже через несколько часов мальчик вместе с мамой уехал домой. После начала мощных снегопадов на Харьковщине, спасатели уже не первый раз помогают врачам добраться до тех населенных пунктов, где ситуация со снежными заносами самая тяжелая. В частности, в четверг они вместе с работниками облавтодора привезли в поселок Великий Бурлук фельдшера, который принимал роды дома.