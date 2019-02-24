Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина

Дипломатическую должность в ранге министра впервые в истории Саудовской Аравии заняла женщина.

На пост посла Саудовской Аравии в США назначена Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Об этом сообщило Саудовское агентство новостей.

Согласно указу наследного принца и первого заместителя премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, действующего от имени короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, принцесса Рима получила ранг министра.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 года по 2005 год. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.

В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.

Ранее король Саудовской Аравии снял с поста посла королевства в США своего сына Халеда бен Салмана и назначил его заместителем министра обороны в ранге министра.

Саудовская Аравия намерена вложить $ 1 млрд в космический конгломерат Virgin Group бизнесмена и инноватора Ричарда Брэнсона, сообщает ПРАЙМ.

Вложения коснутся трех компаний: Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. Помимо этого рассматривается перспектива вложений еще $ 480 млн.

В компании Virgin Group пояснили, что контракт с Саудовской Аравией был заключен на совместную работу по полетам в космос, на запуск спутников и космические развлечения.

"Это партнерство отражает стремление королевства к всестороннему экономическому развитию на научной основе", - отметили саудовские власти.