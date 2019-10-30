Пособник террористов или без вины виноватый? В Харькове больше 3 лет слушают дело Анара Ерола

На скамье подсудимых - гражданин Азербайджана Анар Эрол. Ему инкриминируют пособничество террористам и незаконное хранение оружия и боеприпасов. По данным следствия, Эрол помогал представителям "Исламского государства" в организациии терактов, в частности, вербовал людей. Задержали мужчину в 2015-м. Но суд по делу продолжается и сейчас. Рассмотрение - на стадии изучения материалов дела. Правда из более 10 томов исследовали лишь мизерную часть. С момента задержания обвиняемый находится под стражей. Просит изменить ему меру пресечения. В суде первой инстанции Эролу отказали, поэтому вместе с адвокатом пошел в суд апелляционный. Говорит, его права нарушаются, ведь рассмотрение продолжается уже несколько лет и затягивается по разным причинам: это и отпуск судей, и неявка представителей сторон. И уверяет, бежать никуда не собирается, потому что в Украине - у него жена и ребенок, а также постоянное место жительства.

Анар Ерол, обвиняемый:

У меня здесь есть жена, у меня ребенок - гражданин Украины, квартира - собственница моя супруга. Есть человек, который берет на поруки. Это правозащитная организация, которая берет на поруки. Я прошу поменять мне меру пресечения. Любую, которая не с триманням під вартою.

У прокурора другое мнение. Считает, что существуют определенные риски, если Эрол окажется на свободе. Обвиняемый может скрыться от следствия, в частности, покинуть Украину, говорят в прокуратуре. Кроме того, у него будет возможность влиять на свидетелей, которых в суде еще не допрашивали.

Антон Бондаренко, прокурор по делу:

По-перше, Ерол не має громадянства України. Він може переховуватися від суду, якщо звільнити від тримання під вартою. Крім того, не допитано два свідка.

А вот адвокат подчеркивает - доказательная база вызывает у него множество вопросов и уверен - вина его клиента не доказана, как и рискиотносительно продлении меры пресечения.

Александр Житний, адвокат:

Эти доказательства строятся на показаниях отдельно взятого человека, что он находится в местах лишения свободы Свободы и по обыскам. Материалы - прослушка, наблюдение, на которые ссылается прокурор, они еще не исследованы в суде, на них ссылаться в-принципе, было некорректно. Ну, и по их содержанию, у меня есть вопросы.

Коллегия судей, выслушав доводы сторон, постановила оставить Анара Эрола в СИЗО. Следующее заседание по делу должно состояться 2 декабря в Коминтерновском районном суде.