Поспать на час больше. В последние выходные октября украинцы перейдут на "зимнее" время

Считается, что традицией переходить на летнее или зимнее время мы обязаны американскому политику и изобретателю Бенджамину Франклину. Таким образом, он предлагал экономить на свечах, используя утренний солнечный свет. Сначала эту идею подхватила Германия, впоследствии еще целый ряд стран, однако, по словам экономистов, со временем такие меры потеряли свою актуальность.

Сергей Беренда, кандидат экономических наук:

Потребление электричества, освещения, уличного освещения - оно не есть самым главным потребителем, а производство, как ему требуется, столько электроэнергии, не важно когда оно будет использовано. Может быть здесь есть вещи пиковые нагрузки по электроэнергии это можно оптимизировать для энергетиков это полезная вещь. Но абсолютно вот такого экономического положительного эффекта, сейчас он потерял свою актуальность.

К тому же, добавляют уже врачи, если здоровому человеку для того, чтобы приспособиться к новому суточному ритму хватит 2-3 дня, то пенсионерам, больным и маленьким детям, перевод стрелок добавит хлопот.

Наталья Танько, зав. 3 терапевтическим отделением 8 поликлиники:

Это касается в первую очередь людей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей которые больны заболеваниями опорно-двигательного аппарата. То есть в данном случае усугубляет их состояние. Конечно, перевод времени нарушает режим дня любого человека. Особенно это касается школьников, деток и в-общем-то людей пожилого возраста. Конечно, в данном случае, это нарушается и режим их питания, нарушает их режим жизни, так скажем, режим сна.

Большинство опрошенных уверены, что перевод часов украинцам не нужен и считают, что единственная польза - поспать на час больше в ночь с субботы на воскресенье.

Татьяна Коршунова, пенсионерка:

Конечно, лучше не надо наверное переводить. Потому как все, хоть и пенсионерам все-равно тяжело вставать, я, например встаю в 5 утра. Мне мужа на работу надо проводить, а потом всякие дела. В 5 утра это ой темно, лучше б не переводили. Пускай останется все так же.

Алла Агеенко, деловод:

Мы настолько привыкли, что если сейчас прекратить переводить часы, то будет лично у меня такое мнение, что больше будет проблем со здоворьем, какой-то потребностью больше поспать. И, все-таки, утром вставать, когда уже свет есть в квартире, проще.

Антон, видеомейкер:

Я не понимаю зачем это вообще делать. И так, как бы, сейчас такая резкая осень, настроение, как бы, портится, а тут тебе еще говорят, что солнечных дней будет еще меньше. И мое мнение, что это странно, как минимум. Раньше это был смысл, что люди, как бы, просыпались работали в полях, чем раньше. Сейчас, как бы, когда другой ритм жизни.

В прошлом году чиновники уже планировали попрощаться с идеей переводить стрелки часов туда-сюда, в зависимости от сезона, но инициативу перехода на зимнее и летнее время в 2017-м в правительство снова поддержали. Поэтому, пока, утешает лишь дополнительный час сна. Тем более, что погода на выходных будет этому способствовать. Ведь в субботу и воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет дождливо, в то же время выходные порадуют теплом: днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс четырех. А вот уже с понедельника синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры.