Постоянные подтопления надоели. Харьковчане готовы судиться с нерасторопными коммунальщиками

Новобаварский район - улица Селянская. Вот уже почти месяц у жителей этой многоэтажки есть свое небольшое озерцо и ручей протяженностью в несколько десятков метров. Во многом благодаря тому, как оперативно реагируют на вызовы сотрудники водоканала - уверяют люди. На месте стоят таблички с оповещениями о ремонтных работах, хотя поблизости нет, не одного рабочего.

Светлана Давыденко, жительница дома по ул. Селянской

Недели две оно текло, прежде чем устранили вот это все, а потом опять, буквально вчера, нет сегодня утром оно опять прорвало, не ходить, не пройти не возможно. Машины грязные все время ездят и разносят эту грязь. И дети.

Андрей, житель дома по ул. Селянской

Приезжают воду перекрывают. Вроде что-то сделали через день такое же. Ну, раза два уже чинили. Безобразие вода течет постоянно, кто-то же должен за неё платить. Вымывает дороги, подмывает. Для машин тоже. Недавно ж провалился КамАЗ здесь.

От порыва трубопровода страдают, как частные дома улицей ниже, куда стекает вся вода, так и вот этот магазинчик, размещающийся в торце здания. Продавцы не успевают справляться с последствиями еженедельных подтоплений.

Ольга, продавец

Посмотрите там вообще, там даже гипсокартон от стенки отставал. вода вот так вот бурлит такими этими самыми и вот так вот воды.

Собственники магазина намерены обращаться за помощью к юристам, чтобы добиться материальной компенсации от коммунальщиков. Впрочем, аналогичная ситуация и в других районах города. Алексеевка - Проспект Победы. Три года, рассказывают местные жители, сотрудники водоканала не могут заменить кусок трубы, который то и дело лопается. В воскресенье аварийна бригада отчиталась перед жителями об окончании ремонта и устранении течи, а сегодня с утра людей снова ждал неприятный сюрприз.

Никита Васильченко, житель дома по пр. Победы

Постоянно происходят проблемы с водой, т.е. прорывает, грязь, затапливает. Причем обычно лужа стоит аж до сюда. То есть полностью здесь не пройти к метро, не проехать, не в близлежащие какие-то рынки абсолютно невозможно. И ремонт делается день через день. Если вчера ремонтировали, вот, они вчера полностью разрыли. Они вчера же полностью зарыли и сегодня полностью опять разрыли.

Столь частых порывов можно было бы избежать, если бы коммунальщики не использовали столь странные методы для их устранения - убежден Владимир

Владимир, житель дома по пр. Победы

Списываются каждый раз бюджетные деньги на вот такие вот случаи по замене. Вон дерево растет, возле метро Победа. Они вырезают оттуда чепчики и ими же забивают, ну какой это ремонт в 21 веке.

В пресс-службе коммунального предприятия Харьковводоканал ограничились лишь комментарием о том, что на улице Селянской уже начаты работы по ремонту водопровода диаметром 800 миллиметров. Что же касается проспекта Победы, мол, там сейчас проводятся текущие ремонтные работы, а полная замена проблемного участка трубы запланирована на сентябрь месяц.