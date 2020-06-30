Пострадавшему в результате стрельбы в Барвенковском районе ампутировали ногу

Медики ампутировали ногу мужчине, который получил ранения 27 июня во время стрельбы в Барвенковском районе Харьковской области.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Барвенковской центральной районной больницы Александра Величко.

Как рассказал врач, 36-летний мужчина получил два огнестрельных ранения, пуля задела артерию. По словам Величко, если бы ногу не ампутировали, пациент мог умереть от интоксикации организма. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести, он в сознании.

По оценкам заведующего отделением, пациент будет находиться в больнице не менее двух недель.

Напомним, 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района нетрезвый 53-летний местный житель устроил стрельбу из пистолета по компании отдыхающих людей, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался. Злоумышленника взяли под стражу на 60 дней.