Пострадавшие от пожаров жители Двуречанского района получат выплаты из областного бюджета

Жители Двуречанского района, пострадавшие в результате пожаров в сентябре этого года, получат выплаты из областного бюджета.

Соответствующие изменения в Программу социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы 24 декабря поддержали депутаты Харьковского областного совета, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Общая сумма выплат составляет около 2,4 млн гривен. Материальная помощь будет выплачена до 31 декабря. Сумма, которую получат пострадавшие, составляет от 10 до 200 тысяч гривен. Размер выплат устанавливался местной комиссией по вопросам предоставления материальной помощи, исходя из поданных пострадавшими заявлений.

Выплаты из областного бюджета получат 22 человека, среди которых - хозяева домовладений, которые не имеют документов о собственности на утраченное жилье, и лица, у которых пострадало нежилое имущество.

Как сообщалось, на Харьковщине 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района вспыхнул пожар в лесном массиве, который уничтожил не менее чем 22 дома. Из опасной зоны были отселены 33 человека.

11 декабря у здания областного совета состоялся одиночный пикет, который организовала одна из жительниц Двуречанского района, также пострадавшая от пожаров.