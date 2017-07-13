Потепление климата помешает взлетать каждому третьему самолету - ученые

13 июля 2017 г. 21:01
Источник: УНИАН
1 просмотр

Прогнозируемый рост средней температуры в мировом масштабе может напрямую отразиться на «летучести» самолетов и стать причиной отмен до трети рейсов. В противном случае – с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров.

К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля из Колумбийского университета (США) опубликовавшие статью в междисциплинарном журнале Climatic Change.

«Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний, и ударить по авиационным перевозкам во всем мире», — считает Коффель.

Все дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, и его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья создают меньшую подъемную силу.

В 2015 году ученые провели небольшое исследование. В нем они спрогнозировали, что связанные с жарой отмены рейсов в будущем могут участиться в четыре раза в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. В новом исследовании они экстраполировали полученные выводу еще на 15 крупнейших аэропортов мира – в Европе, Ближнем Востоке, Китае и Азии.

По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится с наблюдаемыми темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%.


Прогнозируемый рост средней температуры в мировом масштабе может напрямую отразиться на «летучести» самолетов и стать причиной отмен до трети рейсов. В противном случае – с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров. К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля из Колумбийского университета (США) опубликовавшие статью в междисциплинарном журнале Climatic Change. Читайте также Канадским ученым пришлось прервать исследование изменений климата в связи с изменениями климата «Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний, и ударить по авиационным перевозкам во всем мире», — считает Коффель. Все дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, и его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья создают меньшую подъемную силу. В 2015 году ученые провели небольшое исследование. В нем они спрогнозировали, что связанные с жарой отмены рейсов в будущем могут участиться в четыре раза в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. В новом исследовании они экстраполировали полученные выводу еще на 15 крупнейших аэропортов мира – в Европе, Ближнем Востоке, Китае и Азии. По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится с наблюдаемыми темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%.

Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/ecologyclimate/2027586-poteplenie-klimata-pome...

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.