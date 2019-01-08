Потерпевшая по делу о смертельном ДТП на Сумской увеличила исковые требования к Дронову

Потерпевшая по делу о смертельном ДТП на Сумской Жанна Власенко увеличила исковые требования к обвиняемому Геннадию Дронову.

Об этом сообщил ее представитель в суде, мотивируя тем, что ранее исковые требования его доверительницы к Дронову были занижены и несовместимы с ее телесными повреждениями, полученными в результате ДТП.

Как известно, ранее моральный и материальный ущерб, заявленный потерпевшей Геннадию Дронову составлял 100 тысяч гривен материального и столько же морального вреда. Сейчас потерпевшая увеличила исковые требования до 300 тысяч гривен: 100 тысяч гривен материального ущерба и 200 тысяч морального вреда.

В судебном заседании стороны не возражали против заявленного ходатайства. Судья принял исковое требование.

По словам представителя потерпевшей, Жанна Власенко рассчитывала, что Геннадий Дронов возместит ущерб, однако он до сих пор не сделал этого даже частично и не имеет таких намерений.

Аналогичных требований к Елене Зайцевой потерпевшая не выдвинула.

Напомним, в результате ДТП Жанна Власенко три недели находилась в медикаментозном сне.

Ранее по поводу материальной помощи от обвиняемой потерпевшая пояснила, что сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства и деньги пришлось взять.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 января.