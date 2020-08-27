Потерял деньги и боялся идти домой: пропавшего на Харьковщине 12-летнего мальчика нашли

На Харьковщине разыскали 12-летнего жителя Нововодолажского района, который пропал накануне, утром 26 августа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, 26 августа в полицию поступило сообщение о том, что около 09:00 12-летний житель села Станичное пошел в магазин и не вернулся. По словам матери, он ни с кем не ссорился, ранее подобных случаев не было. Родственники осмотрели местность, но ребенка не нашли и обратились за помощью в полицию.

Пропавшего ребенка почти сутки искали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции, ювенальной превенции, весь личный состав Нововодолажского отделения полиции, кинологи, волонтеры, охотники и местные жители, которые в составе поисковых групп прочесывали местность. Также на поиски пропавшего были подняты три самолета гражданской авиации.

Мальчика обнаружили возле села в лесополосе. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Он рассказал, что пошел в магазин и по дороге потерял деньги. Домой возвращаться не хотел, потому что боялся, что его будут ругать. Весь день ребенок бродил по селу, а потом начал прятаться в посадке.

Как отмечается, во время поисков ребенка местные жители нашли потерянные деньги и передали работникам полиции.

Сейчас полицейские вернули беглеца домой. С ним все в порядке. С ним проведена профилактическая беседа.