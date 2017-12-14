"Потеснитесь, мы будем жить с Вами". Что делать если неизвестные пытаются поселиться в Вашей квартире?

Татьяна Овраменко с ужасом вспоминает недавние события. Женщина говорит, что ей пришлось пережить один из самых страшных вечеров в своей жизни. В конце прошлого месяца, поздно вечером неизвестные начали в буквальном смысле «ломиться», в дом, где она живет с мужем и двумя детьми. Пятнадцать неизвестных пытались любым способом проникнуть в квартиру, говорит Татьяна. И добавляет, что дело дошло до того, что начали спиливать входные бронированные двери

Татьяна Овраменко

Они нам позвонили муж вышел, хотел через дверь тамбура спросить, что и как. Дверь тамбура неожиданно открылась, моего мужа повалили на землю, связали руки веревкой, начали душить – класть ногу на голову… повалили его вниз лицом и он потерял сознание. В этот момент я закрыла свою дверь входную и начала звонить «102».

Когда приехали патрульные неизвестные и с места не сдвинулись, говорит женщина. Но это позволило Юрию - мужу Татьяны, зайти домой. Только после приезда оперативно-следственной группы неизвестных удалось утихомирить, произошло это в полночь. Уже тогда удалось выяснить, что двое из толпы называют себя хозяевами этой квартиры и даже имеют при себе соответствующие документы. Тогда Татьяна поняла, что проблема началась с ипотеки, которую брали в банке "Форум" и которую она недавно считала выплаченной. Купить квартиру в ипотеку семья Овраменко решила в 2013 году. После иска в суд о досрочном погашении долга со стороны банка, ипотека была выплачена в полном объеме в 2017 году, говорит Марина Евсюкова, представитель Татьяны Овраменко, и демонстрирует документы, подтверждающие что долг был погашен. Но через три месяца пришло сообщение из банка о том, что якобы задолженность все еще существует и была продана факторинговой компании «Стандарт Капитал».

Марина Есюкова, гражданський представитель Т. Овраменко.

Ну как же исполнительное производство закрыто и банк об этом знал в июне месяце корда от исполнителя получил постановление о закрытии. И там было написано, что «Сумма оплачена Овраменко». Все документы у нас есть и банк об этом знает, но банк просто скрывая эту информацию перепродает это факторинговой компании. И факторинговая компания знала об этом, потому что когда мы приехали к ним второй раз - выяснилось, что у них были все документы.

Семья Овраменко обратилась в суд с просьбой разобраться и аннулировать долг. А факторинговая компания, в свою очередь, также подала иск с требованием отменить решение относительно закрытия производства в отношении ипотеки. Этот суд факторинговая компания проиграла. Когда Овраменко начали разбираться в ситуации - то пришли к выводу, что тем временем представители компании обратились к частному нотариусу, который внес в реестр недвижимости компанию «Стандарт Капитал» как владельца этой квартиры, в обход стандартных процедур. После чего недвижимость была перепродана предприятию "Вест АВК", а затем физическому лицу. В то же день «новые хозяева» и решили осмотреть квартиру впервые, но, что удивительно, уже после покупки, говорит Марина. Сейчас Овраменко отстаивают право на квартиру в суде, подавая один иск за другим, и когда все это закончится - точно сказать никто не может. Ни новые хозяева, ни факторинговая компания на звонки не отвечают. А по юридическому адресу, где должен находиться компания "Вест АВК" есть много офисов, но вот о факторинговое компанию никто не слышал и ее представителей никогда никто не видел. Адвокат Олег Михайлов говорит, что подобных случаев происходит много и советует более тщательно разбираться в ипотечных документах еще до их подписания .

Олег Михайлов, адвокат

Если квартира находится в залоге банка – то обязательно в гос. реестре будет стоять отметка о том, что такое имущество не может быть свободно передано, продано, подарено и т.д. потому что есть специальное ограничение. Вот это ограничение так называемая «Заборона» она будет обязательно известна благодаря гос. реестру. И этот запрет всегда сигнал для любого гражданина у которого есть имущество о том что либо что-то нужно разобраться, либо понимать, что он может быть причиной потери такого имущества

По словам адвоката, если подобное уже случилось - то единственным путем решения проблемы может быть обращение в суд и к правоохранителям. И несмотря на то, что последние часто ссылаются на то, что подобные случаи - это гражданско-правовые отношения, именно этот шаг поможет в дальнейшем сохранить имущество