Потоп во дворе: очередной прорыв водопроводной трубы

Собственный двор не узнали. Утром на улице Залесской, 1 прорвало трубу. Дороги быстро превратились в настоящие реки, а люди даже не могли выйти из своих домов.
Владимир Куценко:
У нас в доме на Залеской 1 нет воды, прорвало где-то трубу, а соседка выйти из дому не может, потому что затопило весь участок.
Вот возле нашего подъезда было огромное море, лужи. Из- люков вот так вот был фонтан. Можно было раздеваться и купаться. Мы вышли из подъезда в районе где-то в 10:20 и это море было, а водоканальщиков не было. Потом вот там находится наш гараж и минут 5 водоканальщики появились и, где-то к 12 лужа уже сошла, насколько до этого оно лило, я не знаю.
Я не слышала, чтобы кто-то объявил на эту тему что-то – почему выключили холодную воду. Я слышала, что горячую воду выключали, потому что поломалась задвижка. Вообще, конечно, это из рук вон плохо. Потому что лето было для чего? – Для того, чтобы делать техобслуживание ремонт, правильно?! Ну, у нас, собственно говоря, это частое явление.