Потоп во дворе: очередной прорыв водопроводной трубы

Собственный двор не узнали. Утром на улице Залесской, 1 прорвало трубу. Дороги быстро превратились в настоящие реки, а люди даже не могли выйти из своих домов.

Владимир Куценко:

У нас в доме на Залеской 1 нет воды, прорвало где-то трубу, а соседка выйти из дому не может, потому что затопило весь участок.

Вера Святская:

Вот возле нашего подъезда было огромное море, лужи. Из- люков вот так вот был фонтан. Можно было раздеваться и купаться. Мы вышли из подъезда в районе где-то в 10:20 и это море было, а водоканальщиков не было. Потом вот там находится наш гараж и минут 5 водоканальщики появились и, где-то к 12 лужа уже сошла, насколько до этого оно лило, я не знаю.

Работники «Харьковводоканала» приехали, разрыли место прорыва трубы и выключили воду. На месте сейчас большая яма, и из трубы до сих пор протекает вода. Когда все отремонтируют людям не сообщили. Поэтому для тех жителей, которые утром еще успели пройти на работу по сухому дворе, отсутствие холодной воды вечером стало неожиданностью.

Марина:

Я не слышала, чтобы кто-то объявил на эту тему что-то – почему выключили холодную воду. Я слышала, что горячую воду выключали, потому что поломалась задвижка. Вообще, конечно, это из рук вон плохо. Потому что лето было для чего? – Для того, чтобы делать техобслуживание ремонт, правильно?! Ну, у нас, собственно говоря, это частое явление.