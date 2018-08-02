Повторное нападение на приют для животных: на этот раз жертв - 15

Впервые на приют для животных напали две недели назад. Тогда неизвестные убили 9 котов и котят. На этот раз жертв в полтора раза больше - 15.

Живыми остались взрослые животные, которые смогли убежать, и маленькие щенки, которые спрятались в коробке - их просто не заметили.

Зоозащитники считают, что во всем виноваты те же живодеры, что ворвались сюда и в прошлый раз.

Суркова Марина, председатель Лиги помощи животным

Якби собака їх хватала, то рани були б рвані, якби собака їх ганяла по будинку, то і пляшки були б перекинуті, які на столі стояли, то вони б, принаймні, з тих полиць поскидували покривала, які там лежать

Зато в полиции уверяют - трупы в приюте - дело не рук живодеров, а результат нападения хищника. Ведь двери были закрыты на замок, а единственный вход через узкое окошко слишком маленький для человека.

Более того, совсем рядом нашли следы животных.

Но и на это у активистов есть ответ. Следы животных в частном секторе - не редкость, а ключ от замка лежал над дверью убежища. А на действия полиции и в этот, и в прошлый раз жалуются - по их мнению, правоохранители хотят все спихнуть на животных, чтобы не заниматься этим делом, а потому и в прошлом, и на этот раз действовали спустя рукава

Суркова Марина, председатель Лиги помощи животным

Лопату, на якій були сліди крові і відбитки пальців, усю залапали, тобто її упакували неправильно. І цю лопату лише через 10 днів відправили на експертизу. І я не знаю, що там з трупами кошенят…Залізний ящик з інструментами також висунутий. З-під полиці і собака не могла його висунути. І нам довелося вимагати, щоб приїхав експерт і зняв відбитки пальців. Це нам вдалося після численних дзвінків

Рассказывают также о странном звонке, который поступил вечером накануне нового нападения. Они предполагают, что звонили именно нападающие, чтобы узнать, есть ли в приюте беззащитные жертвы. При этом волонтеры нашли звонившего по телефону, и это оказался местный житель.

Суркова Марина, председатель Лиги помощи животным

Волонтеру нашому, який доглядає кошенят, підкинули кошенят. І вона в Фейсбуці розмістила об*яву, що нам знову підкинули кошенят, і ми прилаштовуємо в добрі ручки кошенят. Ввечері їй зателефонував молодий чоловік, судячи з голосу, і попросив кошеня, коли спитали, яке потрібно кошеня, він сказав, що будь-яке, аби кошеня, і засміялися в трубку, тобто там було кілька молодих людей

Уголовное производство в прошлый раз было открыто по части 1 статьи 299, то есть по поводу жестокого обращения с животными, однако активисты добились переквалификации преступления на часть 3 статьи 299, предусматривающей наказание за массовое убийство животных, которое имело место в этой ситуации.

Нарушителям будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Конечно, если полиция все-таки сможет установить их личности.