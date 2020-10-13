Повторное заражение COVID-19 более опасно - исследование

При повторном заражении COVID-19 болезнь будет протекать тяжелее.

Об этом заявили исследователи финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL и города Хельсинки.

Руководитель исследования Мерит Мелин подтвердила информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырех месяцев. Ученые провели исследование в 39 семьях, у которых были зафиксированы случаи коронавируса.

Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.

Если коронавирус повториться, то симптомы могут быть более серьезными.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета и выяснения, почему при повторном заражении симптомы более тяжелые.

Тем не менее, исследователи отмечают, что случаи повторного заражения коронавирусом достаточно редки.

Также в статье журнала The Lancet Infectious Diseases ученые разбирается на геномном уровне случай повторного заражения COVID-19 в США. Известно, что 25-летний мужчина был заражен первоначально 18 апреля - у него была выявлена инфекция при ПЦР-тестировании. Повторно он обратился в больницу уже 5 июня и был госпитализирован под ИВЛ.

Аналогичные случаи повторного заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Перечисленные примеры подтверждают, что заражение вызывает иммунитет.

До конца непонятно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует сам вирус.

Ученые не исключают, что антитела к вирусу только усложняют повторное заболевание, как при лихорадке денге.

По состоянию на вторник, 13 октября, в мире зафиксировано 37 801 526 случаев заражения COVID-19.

За сутки: 392 933 новых человек, умерли: 1 080 680 человек (4 738 за сутки), выздоровели: 26 275 711 человек (275 912 за сутки).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются: США - 7 804 199 случаев (41 653 за сутки), Индия - 7 175 880 случаев (122 074 за двое суток), Бразилия - 5 103 408 случаев (8 429 за сутки).

Также в связи с резким увеличением количества заболевших коронавирусом правительство Чехии приняло решение закрыть на карантин школы всех уровней в стране со среды, 14 октября.